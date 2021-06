1969 feierte die ZDF-Hitparade ihre TV-Premiere und war in den folgenden Jahren eine der großen Musik-Institutionen im deutschen Fernsehen. Im Jahr 2000 verschwand sie dann aus dem Programm. Zum 50-jährigen Jubiläum erinnerte sich das ZDF aber 2019 wieder an sein Format und legte eine Jubiläumsshow mit Thomas Gottschalk auf. Die entpuppte sich mit fast sechs Millionen Zuschauern als voller Erfolg. Sie lief sogar so gut, dass man den 50. Geburtstag zwei Jahre später einfach nochmal feiern will.

Für Samstag, den 10. Juli um 20:15 Uhr hat man nun jedenfalls die Show "50 Jahre ZDF-Hitparade - Die Zugabe" angekündigt, die erneut von Thomas Gottschalk präsentiert werden wird. Vor allem wird's natürlich wieder viel Musik geben mit Stars von einst, es werden Auftritts- und Platzierungsrekorde gefeiert, auf Modesünden geblickt, auch ein Quiz zur Hitparaden-Geschichte wird's geben, junge Sängerinnen und Sänbger werden eine Hommage an bereits verstorbene singen.

Als Gäste sind unter anderem Roland Kaiser, Jürgen Drews, Paola Felix, Peggy March, Andy Borg, Gitte Haenning, Michelle, Nino de Angelo, Graham Bonney, Karat, Bata Illic, G.G. Anderson, Nicki, Christian Anders, Claudia Jung, Richard Clayderman, Ricky Shayne, Julia Neigel, Spider Murphy Gang, Bülent Ceylan, Stefanie Hertel, Ramon Roselly, Eloy de Jong, Vincent Groß, Sonia Liebing, Wolfgang Trepper und Giovanni Zarrella angekündigt.