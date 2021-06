Schon im November des vergangenen Jahres hat das ZDF unter dem Titel "Queens of Comedy" eine Sketch-Comedy angekündigt, bei der sowohl vor als auch hinter der Kamera überwiegend Frauen arbeiten. Nun hat der Sender den Ausstrahlungstermin für die sechs Folgen der ersten Staffel bekanntgegeben. Premiere feiert das neue Format am Freitag, den 16. Juli, um 22:30 Uhr - also auf dem Sendeplatz der "heute show", die sich in dieser Woche in die Sommerpause verabschiedet.

Alle Folgen werden am späten Freitagabend ausgestrahlt, zusätzlich sind sie aber auch schon ab dem 16. Juli in der Mediathek verfügbar. Produziert wird das halbstündige Format von Paloma Pictures, Produzentin ist Melanie Grün. Regie führte bei den Folgen Suki Maria Roessel. Zu den "Queens of Comedy" selbst gehören unter anderem Caroline Frier, Cordula Stratmann, Annette Frier, Diana Amft, Joyce Ilg, Gisela Schneeberger, Gisa Flake, Ina Paule Klink, Dela Dabulamanzi, Ariane Müller, Julia Gámez Martin und Maria Clara Groppler. Die Sketch-Comedy ist damit ziemlich hochkarätig besetzt. Männliche Nebendarsteller sind Edin Hasanovic, Henning Baum, Moritz Führmann, Phil Laude und andere.

Die Komikerinnen und Schauspielerinnen wollen in dem Format "die unterschiedlichsten Frauentypen in allen Lebenssituationen" feiern und einen weiblichen Blick auf Zeitgeist und Zeitgeschehen liefern, heißt es vom Sender. "Egal, ob sie in die Rolle der gestressten Helikoptermama schlüpfen, als verpeilte Kommissarin mit sehr fragwürdigen Methoden ermitteln oder sich als Auftragskillerinnen über die banalen Dinge des Lebens streiten. Es werden Formate und Genres parodiert, nie gesehene Figuren etabliert und lustige Geschichten aus weiblicher Perspektive erzählt - mal politisch relevant, mal einfach nur herrlich abgedreht", so die Inhaltsbeschreibung des ZDF.