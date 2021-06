Auch wenn es so aussieht, als wären im Herbst Messen in Deutschland in begrenztem Umfang wieder möglich, hat die DMEXCO nun angekündigt, in diesem Jahr erneut auf Präsenz-Veranstaltungen zu verzichten. Im vergangenen Jahr hatte man zunächst noch ein Hybrid-Modell angekündigt, war nach negativen Rückmeldungen aus der Branche aber doch zurückgerudert. Diesmal schafft man nun also frühzeitig Fakten und setzt von vornherein auf eine rein digitale Veranstaltung. Tickets dafür sollen für 39 bis 99 Euro ab Mitte Juli verkauft werden, stattfinden wird die DMEXCO dann am 7. und 8. September.

"Bei vielen AusstellerInnen und BesucherInnen der DMEXCO – insbesondere aus dem amerikanischen und asiatischen Raum – gelten leider noch firmeninterne Vorgaben, die Auslandsreisen und Messepräsenzen bis zum Jahresende nicht zulassen. Deswegen haben wir uns nach intensiven Gesprächen mit Ausstellenden und Partnern – trotz aktuell sinkender Inzidenzwerte in Deutschland und in vielen europäischen Ländern – entschieden, die DMEXCO auch 2021 wieder rein digital zu veranstalten. Damit wollen wir möglichst frühzeitig Planungssicherheit für alle Beteiligten schaffen und die globale DMEXCO-Community erneut auf ein digitales Erlebnis einstimmen", sagt Oliver Frese, COO der Koelnmesse.

Dominik Matyka, Chief Advisor der DMEXCO, verweist auf über 20.000 Teilnehmer im vergangenen Jahr und will das Konzept von damals ausbauen. "Natürlich hätten wir uns als Branche auch wieder sehnlichst ein Event vor Ort gewünscht. Doch die Rahmenbedingungen dafür sind für viele unserer Aussteller und Partner derzeit leider noch nicht gegeben. Um den dringenden Bedarf der Branche nach Networking und Business zu erfüllen, haben wir unsere digitale DMEXCO Event Plattform in diesem Jahr von Grund auf neu konzipiert, das zahlreiche und wertvolle Feedback aller Partner um dutzende Verbesserungen und neuen Funktionalitäten eingearbeitet und starten unsere digitale Reise nunmehr als 365-zentrische Community-Lösung, die neue Maßstäbe für digitale Events setzen wird."

Und Matthias Wahl, Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, sagt: "Der BVDW als ideeller und fachlicher Träger der DMEXCO begrüßt die Entscheidung für die DMEXCO @home, auch wenn wir – ebenso wie die Koelnmesse und viele unserer Marktpartner – eine hybride DMEXCO sehr gerne bereits in diesem Jahr gehabt hätten. Die digitale Wirtschaft hat in der Pandemie nachgewiesen, wie wichtig sie für eine funktionierende Gesellschaft ist. Und trotzdem wissen wir natürlich alle, wie wichtig soziale Kontakte sind. Deshalb freuen wir uns schon jetzt auf eine DMEXCO 2022, bei der wir uns auch wieder persönlich treffen können."