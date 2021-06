Am 1. Juli 1961 ist Lady Di geboren worden - in wenigen Wochen hätte sie also ihren 60. Geburtstag gefeiert. Und genau für diesen 1. Juli hat RTL nun einen Thementag angekündigt, an dem man sich mit der 1997 bei einem Unfall verstorbenen Prinzessin beschäftigen will. Um 20:15 Uhr gibt es eine Doku mit dem schlanken Titel "RTL Spezial: 60 Jahre Diana – wer war sie wirklich? Frauke Ludowig enthüllt die wahre Geschichte der Jahrhundertprinzessin" zu sehen.

In der Doku begibt sich Ludowig auf die Spuren von Diana. So wird sie mit Menschen sprechen, "die Diana wirklich kannten", so zumindest die Ankündigung von RTL. Um 22:15 Uhr folgt dann "Die Wahrheit über unsere Königshäuser – Insider packen aus". Darin zeigt Frauke Ludowig, welch harte Arbeit hinter dem märchenhaft anmutenden Leben eines Royals steckt. Darin soll es dann aber nicht nur um die Royals in Großbritannien gehen, sondern auch um die aus Monaco, den Niederlanden, Thailand und Schweden.

Bereits tagsüber widmen sich die RTL-Magazine dem Geburtstag von Diana, am 1. Juli sendet RTL so zum Beispiel ein bis 15 Uhr verlängertes "Punkt 12" mit Schalten live aus London. Bereits ab 10 Uhr zeigt man die ersten beiden Teile der Dokumentation "Prinzessin Diana: Liebe. Macht. Legende". Um 15 Uhr gibt es Teil 3, gefolgt von der BBC-Doku "Dianas Tod – Sieben Tage, die die Welt bewegten" ab 16 Uhr.

Bei TVNow soll es darüber hinaus ebenfalls Dokus über Diana, ihre Söhne William und Harry sowie das britische Königshaus zu sehen geben. So steht ab dem 1. Juli unter anderem die dreiteilige Doku-Reihe "Prinzessin Diana: Liebe. Macht. Legende" zum Abruf bereit. Schon etwas früher verfügbar sind die Dokus "Elizabeth & Margaret: Gefangen zwischen Liebe und Pflicht" (ab 15. Juni), "Kate: Königin der Zukunft" (ab 17.6.) und "Harry & Meghan: Nach dem Bruch mit der Queen" (24.6.). Die Filme "William: Prinz der Herzen, König der Zukunft" und die zweiteilige Dokumentation "Diana: Das Interview, das die Monarchie erschütterte" sind bereits jetzt auf verfügbar.