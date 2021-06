RTL hat seine Sommer-Kampagne für dieses Jahr gestartet, die im Juni, Juli und August läuft und darauf hinweisen soll, dass der Sender auch in den warmen Monaten des Jahres frische Inhalte über alle Plattformen hinweg bietet. Den Auftakt macht dabei die Bewerbung der drei täglichen Serien "Unter Uns", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", die wie üblich keine Sommerpause einlegen.

Der Kampagnenclaim "Gemeinsam ist mehr Sommer" solle das Wir-Gefühl stärken und alle positiv nach vorne blicken lassen, heißt es seitens des Senders. Zur Kampagne gehören neben einem Soap-Image-Spot auch farbenfrohe Station-IDs, Werbetrenner und Highlight-Trailer, in denen Stars aus den Serien Sommerstimmung transportieren sollen. Auch online auf rtl.de und in den Sozialen Netzwerken findet die Kampagne ihren Widerhall.

Video: RTL startet Sommer-Kampagne To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Im weiteren Verlauf der Kampagne wir RTL nach den Soaps dann auch auf neue Formate und wiederkehrende Sendungen aufmerksam machen und weitere Sendergesichter einsetzen. Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne vom Marketing der Mediengruppe RTL, die Clips für die Social-Media-Kanäle wurden in Zusammenarbeit mit UFA Serial Drama produziert, die auch alle drei Serien produzieren.