NDR und SWR haben eine neue Quizshow angekündigt, die noch im Sommer ihren Weg auf die Bildschirme findet. So ist "Na siehste! - Das TV Kult-Quiz mit Elton" ab dem 4. Juli immer am späten Sonntagabend im NDR Fernsehen zu sehen, zum Auftakt geht’s um 22:45 Uhr los. Insgesamt sechs Folgen werden im Sommer ausgestrahlt.

Die Sender beschreiben "Na siehste!" als "ultimative Spiel für alle Fernsehfans". Vier TV-Legenden treten in der Sendung gegeneinander an und stehen im Wettstreit. Mit dabei sind Jürgen von der Lippe, Caroline Peters, Kurt Krömer und Wolfgang Lippert. Ab Folge vier nimmt Marijke Amado als vierter Gast im Ratepanel Platz.

Und darum geht’s: Elton präsentiert Fernsehfakten, die nach Angaben des NDR "im besten Sinne des Wortes unglaublich sind". Wer weiß, warum Thomas Gottschalk sich mal bei Hella von Sinnen nackt präsentierte? Warum Barbara Schöneberger 1993 ihren ersten Fernsehauftritt bei "Geld oder Liebe?" hatte? Oder wer bei einem "Dalli Dalli"-Spiel in den 1980er-Jahren in Ohnmacht fiel und welcher Hollywoodstar eigentlich Professor Brinkmann in der "Schwarzwaldklinik" spielen sollte? Und wer hätte gedacht, dass Marius Müller-Westernhagen in den 1960er-Jahren seinen ersten Fernsehauftritt in der volkstümlichen ARD-Abendshow "Die fröhliche Weinrunde" hatte?

"Na siehste" erinnert damit stark an "Wer hat’s gesehen?", das zwischen 2000 und 2015 im NDR Fernsehen zu sehen gewesen ist. Moderiert wurde diese Sendung unter anderem von Eva Herman, Oliver Welke, Florian Weber und Bettina Tietjen, auch hier wurde Fernsehwissen abgefragt. "Na siehste" läuft dann übrigens direkt im Anschluss an "Kaum zu glauben". Die Quizshow mit Kai Pflaume kehrt am 4. Juli mit der achten Staffel zurück ins Programm des NDR, hier geht’s immer um 21:45 Uhr los.