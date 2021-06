am 02.06.2021 - 16:10 Uhr

Bei Sky folgt sie auf Colin Jones, der als Chief Operating Officer zu Sky UK zurückkehren wird. Darüber hinaus hat der Pay-TV-Konzern nun auch angekündigt, dass Devesh Raj, CEO Sky Deutschland und damit verantwortlich für die die gesamte DACH-Region, künftig von einer verstärkten Geschäftsführung unterstützt wird. Zu dieser Geschäftsführung werden Barny Mills, Chief Financial Officer, Danja Frech, Executive Vice President People & Organisation, und Elke Walthelm, Executive Vice President Content & Managing Director NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH, gehören.

Mit Dana Filip-Crandall, Kathryn Imrie, Evelyn Rothblum, Charly Classen und Kristina Freymuth sowie Neal O’Rourke (Geschäftsführer Sky Österreich) und Eric Grignon (Geschäftsführer Sky Switzerland) ist das Management Team nach Angaben von Sky nun komplett.

Devesh Raj: "Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere neu zusammengesetzte Geschäftsführung unsere Fortschritte bei der Positionierung von Sky für zukünftiges Wachstum weiter beschleunigen wird. Wir freuen uns sehr, dass Dana Filip-Crandall das Management Team verstärkt. Sie bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Neugestaltung des Kundenerlebnisses bei Comcast mit. Ihr umfangreiches Know-how wird bei unseren Plänen, dies nun auch für Sky in unseren Märkten umzusetzen, sehr wertvoll sein. Ich danke Colin für seine außergewöhnlichen Beitrag und die kollegiale Zusammenarbeit. Es ist schön, dass er Teil der Sky Familie bleiben wird."

Und Dana Filip-Crandall selbst sagt zu ihren neuen Aufgaben: "Die Zukunft von On-Demand-Entertainment war noch nie so vielversprechend. Sky ist bahnbrechend in der Art und Weise, wie es Sport- und Unterhaltungsinhalte produziert und aggregiert und sie exklusiv über ein nahtloses Kundenerlebnis verfügbar macht. Deveshs Vision und Führung haben Sky auf einen großartigen Weg gebracht, und ich freue mich darauf, Teil dieses sehr vielfältigen und erfahrenen Management Teams zu werden, um das nächste Kapitel für Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit zu gestalten."