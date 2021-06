Wenn Ende kommender Woche die Fußball-Europameisterschaft startet, dann setzen Privatsender in ihrer Primetime auf Wiederholungen – wohl wissend, dass das Fußballturnier ein übermächtiger Gegner ist. Während des Turniers ist der 24. Juni, ein Donnerstag, der erste komplett spielfreie Tag. Und diesen nutzt direkt Kabel Eins, um eine neue Staffel seiner Reportage-Sendung "Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur" an den Start zu bringen. Die neuen Episoden mit Peter Giesel laufen wie gewohnt immer um 20:15 Uhr. Die zurückliegenden Sommer ausgestrahlten Episoden bescherten Kabel Eins am Donnerstagabend mitunter rund achteinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Der Staffelschnitt bei den 14- bis 49-Jährigen wurde auf 7,2 Prozent beziffert. Kurzum: Es war eine gefragte Suche nach Urlaubsbetrügern.

Kabel Eins ist übrigens nicht der einzige Sender aus dem Hause Seven.One, bei dem sich am 24. Juni etwas tut: Sat.1 Gold setzt an diesem Abend auf eine neue und wieder live produzierte Haustiervermittlungsshow: Als Moderatoren sind dann ab 20:15 Uhr Matthias Killing und Jana Ina Zarella zu sehen, Jochen Bendel ist als Experte eingeplant. Zu Gast in der Sendung "Der große Live-Tiervermittlungsabend: Haustier sucht Herz" sollen Panagiota Petridou und Ilka Bessin sein – und natürlich auch rund 15 Tiere aus ganz Deutschland, die sich über ein neues Zuhause freuen würden. Für die Vermittlung stehen zwei Stunden Sendezeit zur Verfügung.

Sixx startet am 24. Juni derweil um 20:15 Uhr die Wiederholung der amerikanischen Serie "Legacies", die 2019 erstmals im Free-TV lief. Das Format übernimmt den Slot von "Lucifer" und wird jeweils im Viererpack gesendet. Die erste Staffel besteht aus 16 Folgen und wäre in dieser Schlagzahl also Mitte Juli vollständig gesendet.