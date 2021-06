am 04.06.2021 - 10:49 Uhr

RTLzwei hat eine dritte Staffel von "Kleine Helden ganz groß - Wenn Kinder kämpfen müssen" angekündigt. Sechs neue Ausgaben sind ab dem 22. Juni immer dienstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Damit setzt RTLzwei auf eine Ausstrahlung im Sommer, was angesichts der bevorstehenden Sport-Events durchaus ungewöhnlich ist. Schon direkt zu Beginn am 22. Juni überträgt Das Erste zur besten Sendezeit ein Spiel der Fußball-EM.

Staffel eins und zwei der RTLzwei-Sendung liefen 2017 und 2019, damals noch zwischen September und November bzw. Mai und Juni. Mit im Schnitt rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil erreichten beide Staffeln recht solide Quoten, heute läge man damit deutlich über dem Senderschnitt. Ob das aber im Umfeld von König Fußball gelingt, ist unklar.

Inhaltlich begleitet RTLzwei in "Kleine Helden ganz groß" kranke Kinder. In den neuen Ausgaben werden unter anderem Noah und Leonie zu sehen sein. Noah hat Epilepsie. Der Teenie leidet seit knapp acht Jahren unter der Krankheit. Jederzeit kann er einen lebensgefährlichen Krampfanfall bekommen, nun soll ein Therapiehund helfen, Anfälle vorzeitig zu erkennen. Doch dafür müssen die beiden erstmal richtig hart trainieren. Leonie leidet an Blutkrebs. Neben Chemotherapie und Krankenhausaufenthalten, erlebt die 11-Jährige endlich einen Moment der Freude – sie darf wieder auf ihren geliebten Reiterhof. Doch schafft ihr Körper den Ausflug? Produziert wird "Kleine Helden ganz groß - Wenn Kinder kämpfen müssen" von 99pro media.