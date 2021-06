am 04.06.2021 - 14:40 Uhr

Sat.1 hat den Ausstrahlungstermin der dritten "United Voices"-Ausgabe bekanntgegeben. Das "größte Fanduell der Welt", so der Untertitel der Sendung, wird am Freitag, den 25. Juni, ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Dann wird man alle der von Tresor TV produzierten Musikshow ausgestrahlt haben. Die Geschichte von "United Voices" ist reichlich kurios: 2019 sind drei Ausgaben der Show produziert worden, die erste wurde im März 2020 gezeigt. Im Juli des vergangenen Jahres folgte Ausgabe zwei.

Und nun steht die dritte Folge der Musikshow auf dem Programm. Gesucht wird dann wieder nach den besten Fans, in der kommenden Ausgabe treten NDW-Star Markus und Boy George sowie Blümchen aka Jasmin Wagner und Snap! gegeneinander an. Und weil die Show schon lange vor Corona aufgezeichnet wurde, wird man dann auch ein ungewohntes Bild sehen: Publikum im Studio.

In "United Voices" treten Künstler zu einer Art Fanduell an. Gemeinsam mit den Sängern stehen bis zu 300 Fans auf der Bühne und buhlen so um die beste Performance. Eine Jury aus 100 Studio-Zuschauern entscheidet, wer gewinnt. Moderiert wird das Format von Sarah Lombardi und Jochen Schropp.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr kam "United Voices" übrigens nur auf 1,15 Millionen Zuschauer und 6,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Im Sommer steigerte man sich dann aber auf deutlich bessere 9,5 Prozent Marktanteil, damals erreichte man 1,42 Millionen Menschen. Erreicht auch die dritte Ausgabe diese Werte, wäre man damit in Unterföhring wohl mehr als zufrieden. Weshalb man sich bei der Ausstrahlung der drei Ausgaben so viel Zeit gelassen hat, ist nicht klar.