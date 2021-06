Am Freitagabend zeigt RTL zur besten Sendezeit die Profi-Challenge von "Let’s Dance", darin treten, wie schon in den vergangenen Jahren, Profi-TänzerInnen gegeneinander an. Mit mehr als drei Millionen Zuschauern war die Profi-Challenge im vergangenen Jahr ein schöner Erfolg für den Sender. Kurz vor dem Beginn der Show teilte RTL nun allerdings mit, dass es einen Corona-Fall am Set gegeben hat, weshalb die Sendung nun etwas anders aussehen wird als ursprünglich geplant.

Eigentlich sollten elf Paare an der Tanzshow teilnehmen. Das Paar, das positiv getestet worden ist, wird logischerweise nicht mit dabei sein. Darüber hinaus musste RTL aber auch den Auftritt von zwei weiteren Paaren streichen, da diese mit den Infizierten direkten Kontakt hatte. Fehlen werden konkret Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke, Alona Uehlin und Anton Skuratov sowie Regina und Sergiu Luca. Welches Pärchen sich mit Corona infiziert hat, teilte RTL nicht mit.

Die Show soll ungeachtet des Corona-Zwischenfalls über die Bühne gehen. Angesichts der fehlenden Pärchen, schraubt man allerdings an der Sendungslänge. Inzwischen geht man in Köln davon aus, dass "Let’s Dance" am Freitagabend gegen 23 Uhr beendet sein wird. Zuvor war man noch von einer längeren Sendezeit ausgegangen.

Der Corona-Fall kommt für RTL zur Unzeit, will man doch am Abend erstmals wieder Publikum ins Studio zurückholen (DWDL.de berichtete). Wegen der bundesweit gesunkenen Inzidenzen ist das inzwischen wieder möglich - "Let’s Dance" wird die erste große TV-Show sein, bei der das Publikum wieder sichtbar wird. Weitere Formate dürften in den kommenden Wochen folgen. Für Seapoint und RTL war es schon die zweite "Let’s Dance"-Staffel unter Corona-Bedingungen.