am 06.06.2021 - 09:57 Uhr

Dating-Formate liegen bereits seit geraumer Zeit im Trend im deutschen Fernsehen. Auch ProSieben wird eine weitere Sendung dieser Programmfarbe umsetzen. Der Sender bestätigte gegenüber DWDL.de einen "Bild am Sonntag"-Bericht, wonach Annemarie Carpendale die Moderation des neuen Formats übernimmt. ProSieben-Sprecher Christoph Körfer: "Annemarie Carpendale wird demnächst die außergewöhnliche Dating-Show mit dem Arbeitstitel "Lovestories" auf ProSieben moderieren." Mehr Informationen zum Format liegen noch nicht vor.

Annemarie Carpendale ist seit vielen Jahren als Moderatorin der ProSieben-Magazine "taff." und "red" zu sehen – und hat auch schon erste Erfahrungen bei Dating-Formaten gesammelt. Sie moderierte die inzwischen eingestellte Datingshow "Kiss, Bang, Love" bei ProSieben.



Der Zeitung zufolge ist das neue "Lovestories" schon komplett abgedreht – als möglicher Sendeplatz gilt der Dienstagabend. Der Sender hat keine Details zum Ausstrahlungsstart und -platz genannt. Den Titel kennen ganz eingefleischte ProSieben-Fans bereits. Unter dem Namen "Lovestories mit Andreas Türck" lief vor rund 20 Jahren bereits eine einstündige Kuppelshow, in der Türck Menschen (wieder) zusammenbrachte. Das neue "Lovestories" ist derweil nicht die einzige neue Dating-Show, die in den kommenden Monaten im deutschen Fernsehen anläuft. RTLzwei etwa plant sogar eine tägliche Ausstrahlung von "Let Love Rule". Für dieses Format wird Bildergarten Entertainment verantwortlich sein, bisher als Talpa Germany bekannt.