M7, das Sender-Pakete für Kabel- und IP-Netzbetreiber anbietet, gibt sich ein neues Markendesign: Das Logo ist künftig nicht mehr rot, sondern in schwarz-weißer Optik gehalten, zudem wird der Zusatz "A Canal+ Company" hinzugefügt. Die zum Vivendi-Konzern gehörende Canal+ Group hat 2019 für knapp über eine Milliarde Euro M7 von einer Private-Equity-Firma übernommen.

"Wir sind stolz darauf, mit CANAL+ zu einer der größten und erfolgreichsten Mediengruppen Europas zu gehören, die das Wachstum von M7 in den deutschsprachigen Märkten weiter vorantreiben wird. Das zeigt sich nun auch in unserem neuen Markendesign", sagte Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland.

Gleichzeitig hat M7 sein Angebot ausgebaut. So wurde mit Basis-HD Advanced das Paket mit über 20 Free-TV-Sendern um interaktive Zusatzfunktionen angereichert. So lässt sich das laufende Programm auf Anfang zurücksetzen, zeitversetzt ansehen oder aufzeichnen. Die Multiscreen-Funktion bringt die Sender auf Smartphone, Tablet, PC, Fire-TV-Stick und andere Endgeräte. An Sender-Neuzugängen gab es im M7-Portfolio zuletzt National Geographic Wild HD und MyZen TV 4K. Insgesamt versorgt M7 derzeit über 150 Kabel- und IPTV-Netze in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg.