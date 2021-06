Die letzten Monate der Amtszeit von Angela Merkel als Bundeskanzlerin haben begonnen - Zeit, nochmal auf ihr Leben und Wirken zurückzublicken. TVNow wird die fünf Teile umfassende Doku "Angela Merkel - Frau Bundeskanzlerin" ab dem 29. Juni online stellen. Hinter dem Projekt steht Stefan Aust, ehemalige "Spiegel-Chefredakteur und heutiger Herausgeber von "Welt" und "WamS", der hier nun als Regisseur und Autor fungiert, gemeinsam mit Katrin Klocke. Produziert wurde die Doku von UFA Documentary in Zusammenarbeit mit UFA Fiction.

In den fünf Teilen soll das Leben von Angela Merkel chronologisch anhand von Archivaufnahmen nachgezeichnet werden. Von ihrer Geburt und dem Aufwachsen im Sozialismus, der Wende, dem Aufstieg in der CDU bis hin zum Parteivorsitz und der Kanzlerschaft. Was hat ihre Zeit ausgemacht, welchen Einfluss hat sie auf die deutsche und die internationale Politik – und mit welchen Entscheidungen wird sie im Gedächtnis der Deutschen bleiben? Die Macher versprechen "das bisher umfassendste und größte filmische Portrait von Angela Merkel".

Stefan Aust: "Die Dokumentation zeigt das Abenteuer einer Frau aus dem Osten mit kirchlich-sozialistischem Hintergrund, angepasst an das System der DDR, die in der Wendezeit ihre Chance ergriff und sich nach oben an die Spitze einer Partei kämpfte, mit der sie ursprünglich kaum Übereinstimmungen hatte. Sie war stärker als die Männer in ihrer Partei und ließ viele von ihnen am Rande der Geschichte liegen. Sie veränderte, modernisierte die Partei, weitete sie nach links aus – und ließ damit am rechten Rand Raum für rechte Parteien. Die CDU schrumpfte, die SPD ebenfalls, die politische Landschaft nach Merkel ist anders als vor ihrer Zeit."