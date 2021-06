Am Freitag, 9. Juli um 20:15 Uhr feiert bei Sat.1 das dreiteilige Gameshow-Event "99 - Eine:r schlägt sie alle" seine Premiere, die weiteren Ausgaben sind für den 16. und 30. Juli geplant. Das Format basiert auf der belgischen Idee mit dem Titel "Homo Universalis" und wird dort von VRT und De Chinezen produziert und von Primitives vertrieben. International vermarktet wird das Format unter dem Titel "99 To Beat", was Fabiola in den Niederlanden bereits adaptiert hat. Die deutsche Version wurde vom deutschen Fabiola-Team realisiert, aber ebenfalls in den Niederlanden gedreht.

Gespielt wird in der neuen Gameshow über insgesamt 99 Runden. 98 Runden lang kommt es dabei nicht darauf an, die Runde zu gewinnen - entscheidend ist nur, dass man nicht Letzter oder Letzte wird, da der- oder diejenige jeweils ausscheidet. Im finalen Duell Nummer 99 kann der Sieger oder die Siegerin dann das Preisgeld in Höhe von 99.000 Euro gewinnen. Die 99 Runden verteilen sich über die drei Sendungen, ein Sieger steht also erst am Ende der Staffel fest.

Um dorthin zu kommen, muss man sich als umfassendes Allround-Talent beweisen. Gefragt ist eine Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness. Als Beispiel-Aufgaben nennt Sat.1, Sektkorken möglichst weit knallen zu lassen, Tauziehen, Klopapier möglichst schnell abrollen, einen Eisblock zum Schmelzen bringen, so laut es geht schreien oder Songs dem richtigen Jahrzehnt zuordnen. Als Moderatorin führt Johanna Klum durch die Show, kommentieren wird der unter anderem von Sky bekannte Florian Schmidt-Sommerfeld.