am 07.06.2021 - 15:20 Uhr

Schlager Deluxe ist neben der Verbreitung über Satellit und IPTV ab sofort auch im Kabel über PŸUR zu empfangen, das hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt. Der Musiksender der High View Gruppe startete Ende des vergangenen Jahres und ist die kleine Schwester von Deluxe Music - mit diesem Sender fährt High View ja schon seit einigen Jahren ziemlich gut und erreicht regelmäßig sehr gute Quoten. Diese Geschichte wollte man auch in dem nach wie vor boomenden Schlager-Genre wiederholen.

Und die ersten Monate scheinen recht gut gelaufen zu sein, bei der High View Gruppe zeigt man sich jedenfalls zufrieden und nennt jetzt erstmals auch ein paar wenige, konkrete Nutzungszahlen. So lag der Marktanteils in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen im ersten Quartal bei 0,1 Prozent. Im Schnitt erreichte Schlager Deluxe laut eigenen Angaben 519.000 Zuschauer - das ist die Netto-Reichweite. Über eine halbe Million Menschen sehen täglich also mindestens eine Minute lang das Programm des Senders.

Mit der Ausweitung der Verbreitung im Kabelnetz sollen Reichweiten und Marktanteile perspektivisch weiter steigen. "Die Entwicklung von Schlager Deluxe liegt über unserer Erwartung. Sowohl im Zuschauermarkt, bei Musikschaffenden als auch bei den Werbetreibenden freuen wir uns über durchweg sehr positive Resonanz", sagt Ulrike Unseld, die das Musikportfolio bei High View verantwortet. "Die klare Premiumpositionierung, der moderne Look & Feel passend zur Entwicklung des Genres wird gut angenommen. Die Empfangbarkeit im Kabel und ein Ausbau der Verbreitung ist eine wesentliche Voraussetzung um Schlager Deluxe als Entertainmentmarke im deutschen Markt nicht nur im TV zu etablieren."

Man investiere dementsprechend in den Ausbau und werde schon bald die ersten größeren Partnerschaften bekanntgeben, so Unseld weiter. Schon Ende 2020 kündigte Unseld gegenüber DWDL.de an, dass Schlager Deluxe mehr sein soll als nur ein linearer Musiksender. Ziel sei es, den Sender zu einem Teil "eines großen Entertainment-Angebots" zu machen. Die Rede war damals von Kooperationen mit Konzertveranstaltern, Verlagen oder auch der Tourismus-Branche. Sozusagen das gesamte Schlager-Erlebnis unter einem Dach.

An diesen großen Plänen werden sich die Macher in den kommenden Wochen und Monaten messen lassen müssen. Neben Schlager Deluxe und Deluxe Music ist High View im Musikbereich nach wie vor auch noch mit den Pay-TV-Sendern Jukebox und Gute Laune TV unterwegs. Den Rocksender RCK.TV hatte man zum Jahreswechsel eingestellt.