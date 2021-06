Milan Peschel, Minh-Khai Phan-Thi, Benito Bause und Maryam Zaree spielen die beiden Paare, die sich in der neuen ZDFneo-Comedyserie mit dem Arbeitstitel "Doppelhaushälfte" als neue Nachbarn miteinander arrangieren müssen. Acht Folgen umfasst die erste Staffel, die noch bis Mitte Juli in Kleinmachnow gedreht wird und die dann im kommenden Jahr bei ZDFneo und in der ZDF-Mediathek zu sehen sein soll.

Die Bewohner der Doppelhaushälften im Grünen trennt dabei mehr voneinander als nur der Gartenzaun. Auf der einen Seite lebt die frisch zugezogene Patchwork-Familie aus der Stadt, auf der anderen die alteingesessenen Dörfler. Das Nebeneinander entpuppt sich als explosives Miteinander, geprägt von Vorurteilen, Misstrauen und Weltbildern, die nicht weiter auseinander liegen könnten. Und doch müssen und wollen die beiden Familien sich arrangieren. Mit all ihren Unterschieden oder noch schlimmer: ihren erschreckenden Gemeinsamkeiten.

Realisiert wird "Doppelhaushälfte" von der StickUp Filmproduktion. Dennis Schanz und Luis Singer sind die verantwortlichen Produzenten. Die Drehbücher wurden von Dennis Schanz und Christoph Mushayija Rath geschrieben. Beide führen zusammen mit Barbara Kronenberg und Florian Dietrich Regie. Verantwortlich im ZDF ist die Redakteurin Lucia Haslauer. Die ZDFneo-Koordination liegt bei Carina Bernd.

Unterdessen entsteht in Nordirland gemeinsam mit der BBC die neue Koproduktion "Silverpoint" fürs junge Publikum. In der fantastischen Realserie mit aufwendigen Spezialeffekten geht es um Freundschaft und die Suche nach der eigenen Identität. Es werden für eine erste Staffel 13 Folgen à 22 Minuten produziert, eine zweite Staffel ist bereits in Planung. Verantwortliche Produktionsfirma ist Zodiak Kids Studio UK Limited.

Im Mittelpunkt stehen Louis (Oliver Cunliffe), Glen (Krish Misra), Kaz (Maiya Silveston) und Meg (Katy Byrne), die sich in einem Feriencamp kennenlernen und dort im Waldboden einen geheimnisvollen Felsen entdecken, der enorme energetische Kräfte besitzt – allerdings nur wenn sie zu viert in seiner Nähe sind. Dieses gemeinsame Geheimnis schweißt sie als Team zusammen, und sie fangen an, den mächtigen Felsen auszugraben und verschiedene Experimente mit ihm anzustellen. Er kann Dinge verschwinden lassen und teleportieren. Als die Kinder Bea (Aoife Hughes), die Tochter der Camp-Besitzer, in ihr Geheimnis einweihen, passiert etwas Unglaubliches: Louis, Glen, Kaz und Bea verschwinden – oder ist es Meg, die verschwunden ist? Fest steht: Vor vielen Jahren sind genau an diesem Ort vier Kinder verloren gegangen.