am 08.06.2021 - 12:55 Uhr

TLC setzt weiter auf die Taktik, US-Material von hierzulande bekannten Promis präsentieren zu lassen, um so ein größeres Publikum zu erreichen. Als neueste Verpflichtung hat der zu Discovery gehörende Sender nun Arabella Kiesbauer vorgestellt. In den Österreich gehört sie noch immer zu den bekanntesten Moderatorinnen, ist dort etwa bei "Bauer sucht Frau" und "Starmania" zu sehen, doch auch hierzulande ist sie vor allem dank ihrer einstigen ProSieben-Talkshow, die sie bis 2004 moderierte, den meisten noch immer ein Begriff.

Ab Herbst 2021 wird sie nun unter dem Label "Arabellas Crime Time" zwei True-Crime-Formate bei TLC moderieren. In "Arabellas Crime Time - Verbrechen im Visier" wird es um Kriminalfälle gehen, die "viral" gegangen sind. Zu sehen geben wird es nicht nur Originalaufnahmen der Verbrechen, man wolle auch "die dramatischen Geschichten hinter den schockierenden Geschehnissen" erörtern. Das zweite Format hört auf den Namen "Arabellas Crime Time - Chaos vor Gericht" und befasst sich mit den teils haarsträuenden Vorkommnissen in amerikanischen Gerichtssälen. In beiden Sendungen solle Kiesbauer als "verknüpfendes Element" zwischen Zeugenberichten und Originalaufnahmen dienen und die Geschehnisse einordnen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Arabella als neues Gesicht für unsere True-Crime-Programmierung auf TLC in Deutschland gewinnen konnten. Sie ist eines der etabliertesten und bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft und wird das von unserem Publikum sehr geliebte Crime-Genre extrem bereichern. Mit ihrer besonderen Ausstrahlung und ihrer außergewöhnlich starken Präsenz schafft sie es, die Serie für unsere Zuschauer noch spannender zu gestalten", so Tatiana Lagewaard, VP Programming & Content des Senders.

Arabella Kiesbauer selbst sagt: "Ich habe mich schon immer gerne mit Menschen und ihren unterschiedlichen Facetten beschäftigt. Das Thema True-Crime finde ich besonders spannend: Motive und die menschlichen Geschichten dahinter zu ergründen ist unheimlich packend! Als ich erfahren habe, dass beide Serien dazu noch mit Originalaufnahmen und den Stimmen von Angehörigen und Experten arbeiten wusste ich, das wird meine Sendung!"