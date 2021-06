Kurzfristig hatte die Mediengruppe RTL Deutschland bzw. die neue Tochterfirma RTL News zu einer Online-PK eingeladen, die ein neues "Dreamteam" versprach. Um 10 Uhr lüftete Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News, dann das Geheimnis in einem kurzen Stream: Mit Pinar Atalay wird ein weiteres prominentes Gesicht von ARD Aktuell zum Privatfernsehen wechseln und ab August exklusiv in den Diensten der Mediengruppe RTL Deutschland stehen.

"Pinar Atalay passt durch ihre Kompetenz und ihren Werdegang hervorragend in das Nachrichtenteam von RTL", so Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News, in einem parallel verschickten Statement. "Sie ist eine Topjournalistin mit Haltung und großer Ausstrahlung. Ein Familienmensch mit einem spannenden Lebensweg, warmherzig und neugierig. Gemeinsam mit Peter Kloeppel und Jan Hofer wird sie zukünftig unsere Nachrichtenformate, Spezialsendungen und Themenabende prägen und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die komplexen Zusammenhänge der Welt verständlich erläutern und einordnen. Wir sind sehr glücklich, dass Pinar Atalay zu uns kommt und das Programm von RTL zukünftig aktiv mitgestalten wird."

Welche Sendungen sie für die Mediengruppe RTL Deutschland moderieren wird, wollte Schmitter aber im Stream noch nicht verraten. Nur so viel: Am 29. August wird Atalay zusammen mit Peter Kloeppel als besagtes Dreamteam das erste Triell zur Bundestagswahl moderieren. Sie freue sich auf die neuen Aufgaben und finde die Offensive von RTL sehr spannend, ließ Atalay zugeschaltet aus Hamburg wissen.

© RTL News

In der verschickten Pressemitteilung erklärt Pinar Atalay darüber hinaus zu ihrer neuen Aufgabe: "In diesen politisch spannenden Zeiten wird das journalistische Profil von RTL weiter gestärkt, und ich freue mich, daran teilhaben zu dürfen. Ich möchte mit meiner Erfahrung als TV-Journalistin und Moderatorin dem steigenden Informationsbedürfnis der Zuschauer:innen gerecht werden, mit Qualitätsjournalismus, der für die Gesellschaft unabdingbar ist."

An Selbstbewusstsein sparte der Trailer von RTL News mit dem Claim "Mit Deutschland sprechen, beginnt bei uns" zu Beginn des Streams am Dienstagvormittag übrigens nicht: "An unseren Nachrichten kommt keiner vorbei", hieß es. RTL News stehe für "Nachrichten, die alle erreichen", konkret über alle Mediengattungen hinweg nach eigenen Angaben 26 Millionen Menschen in Deutschland jeden Tag, u.a. mit mehr als 20 Stunden Nachrichten und Magazine pro Tag im Programm, sechs davon bei RTL.

Und laut Stephan Schmitter sollen es künftig zweieinhalb Stunden mehr pro Tag werden. Einige Details dazu könnte es kommende Woche bei den Screenforce Days geben, aber so richtig in die Karten schauen lassen will man sich erst am Ende des Sommers. "Information und gesellschaftliche Relevanz sind seit Jahrzehnten starke Programmfarben bei RTL und werden in Zukunft eine noch wichtigere Rolle für uns spielen", sagt Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television an.

Pinar Atalay wird bei RTL natürlich auch einen alten Bekannten wiedersehen: Die Kölner haben sich bekanntlich auch die Dienste von Jan Hofer für ein neues journalistisches Format am späteren Abend gesichert. Neben diesen beiden langjährigen ARD-Gesichtern, die nun also für RTL vor der Kamera stehen werden, muss ARD Aktuell in Hamburg außerdem bekanntlich noch den Wechsel von Linda Zervakis zu ProSieben verkraften. Und denkt man zusätzlich noch an Mai Thi Nguyen-Kim, die zum ZDF gewechselt ist, hat die ARD in wenigen Monaten gleich mehrere prominente Frauen verloren.