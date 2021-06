© ZDF/Svea Pietschmann

Nach der wie immer recht kurzen Sommerpause kehrt das Format ab dem 20. Juli als "frontal" zurück auf die Bildschirme. Das ZDF spart sich demnächst also die "21" im Titel der Sendung. Entsprechende Informationen des Medienmagazins DWDL.de hat der Sender auf Anfrage bestätigt. "Im 20. Jahr von ‘Frontal 21’ werden die Themen im investigativen ZDF-Politmagazin weiter ‘frontal’ angegangen", sagt ein Sendersprecher.

Die "21" war nie zufällig gewählt, wies sie doch immer auf die Sendezeit um 21 Uhr und das Jahrhundert hin. In einer zunehmend nonlinearen Welt ist ein solch versteckter Hinweis zunehmend unnötig - zumal viele den Wink mit dem Zaunpfahl wohl auch gar nicht verstanden haben. Zudem hätte der Titel "Frontal 21" ab dem kommenden Jahr (2022) womöglich wie aus der Zeit gefallen gewirkt. Andererseits ist der bisherige Titel mittlerweile beim Publikum gelernt.

Ein neuer Name, der gar nicht so neu ist

Über die Details des Relaunches will das ZDF zu einem späteren Zeitpunkt informieren. In den kommenden Wochen hat die Redaktion noch ein wenig Zeit, um an der Neuaufstellung zu arbeiten. Statt des Magazins sendet das ZDF ab der nächsten Woche dienstags unterschiedliche Programme. So gibt’s auf dem eigentlichen Sendeplatz von "Frontal 21" Fußball, Filme oder auch "ZDFzeit"-Dokus zu sehen. In jedem Fall ist der neue Name auch ein alter: Zwischen 1993 und 2000 lief unter dem Titel "Frontal" schon einmal immer dienstags um 21 Uhr ein Polit-Magazin. Nachdem der damalige Moderator Ulrich Kienzle in Rente ging, entstand "Frontal 21".

Das von Ilka Brecht moderierte "Frontal 21" kommt im laufenden Jahr auf durchschnittlich 2,45 Millionen Zuschauer - damit liegt das Magazin ziemlich genau auf dem Schnitt des gesamten vergangenen Jahres. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte sich "Frontal 21" damit im linearen Programm des ZDF etwas steigern. Der durchschnittliche Marktanteil beim Gesamtpublikum liegt derzeit aber dennoch bei nur 7,9 Prozent und damit weit unter dem Senderschnitt. Mit den "ZDFzeit"-Dokus im Vorlauf hat "Frontal 21" aber auch oft keine idealen Voraussetzungen.