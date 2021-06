Auf der Suche nach spannender Serienware hat sich Fox diesmal in Australien umgesehen und ist dort auf die Serie "Mr. Inbetween" gestoßen. Im Mittelpunkt steht Ray Shoesmith, gespielt von Scott Ryan. Der versucht nach der Trennung von seiner Frau Jacinta (Natalie Tran) seiner Tochter Ally (Brooke Satchwell) ein guter Vater zu sein, kümmert sich fürsorglich um seinen kranken Bruder Bruce (Nicholas Cassim) und hilft seinem Kumpel Gary (Justin Rosniak), wenn der Hilfe braucht.

Nebenbei hat er allerdings einen weniger beschaulichen Beruf: Er ist Auftragskiller und kann in seinem Job äußerst zupackend und heftig sein. Sein Verhalten bleibt für ihn selbst und seine Lieben nicht ohne Folgen. Entwickelt wurde "Mr. Inbetween" vom australischen Filmemacher und Schauspieler Scott Ryan und basiert auf Ryans Film "The Magician" aus dem Jahr 2005, in dem er die Rolle des charismatischen Killers Ray Shoesmith erstmals verkörperte.

Fox zeigt die sechsteilige erste Staffel von "Mr. Inbetween" ab dem 13. August immer freitags ab 21 Uhr in Doppelfolgen, wahlweise im englischsprachigen Original oder der deutschen Synchronfassung. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen auch via Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.