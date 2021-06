Wer aus dem Gefängnis entlassen wird, für den fangen die Probleme häufig erst so richtig an. Denn der Weg zurück in eine normales bzw. rein in ein neues Leben, ist alles andere als einfach - und die Gefahr, in kriminelle Verhaltensmuster zurückzufallen groß. Die Produktionsfirma Die Filmographen haben für die neue RTLzwei-Reihe "Kriminell. Weggesperrt. Entlassen." vier ehemalige Häftlinge ab dem Tag ihrer Entlassung und für jeweils insgesamt ein Jahr mit der Kamera begleitet. Mit guten Vorsätzen starten sie alle - ob sie diese auch umsetzen können, kann man ab dem 1. Juli in drei Folgen donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLzwei verfolgen.

Mit dabei ist der 32-jährige Garfield, der fünf Jahre lang wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft im Gefängnis saß. Der Drongesüchtige möchte eigentlich nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt geraten - was aber schon einen Tag nach seiner Entlassung passiert. Der 30-jährige Pascal saß wegen Körperverletzung fast zwei Jahre in Haft und hat genauso lange seine Tochter nicht mehr gesehen, die vom Jugendamt in Obhut genommen worden war. Er will um das Sorgerecht kämpfen - braucht dafür aber eine Wohnung und einen festen Job. Kein einfaches Unterfangen für einen Ex-Häftling.

Der 28-jährige Dennis kann dank Unterstützung durch seine Familie in seine erste eigene Wohnung ziehen. Als diese erfährt, dass er wieder harte Drogen konsumiert, bricht sie den Kontakt zu ihm allerdings ab, dazu bekommt er finanzielle Schwiergikeiten. Während die anderen drei um die 30 Jahre alt sind, ist der 15-fache Bankräuber Martin bereits 74 Jahre alt und hat sein halbes Leben hinter Gittern verbracht. Bei begleiteten Freigängen hat er sich bereits um eine Wohnung gekümmert und möchte nun mit der Malerei Geld verdienen.