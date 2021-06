RTLplus nimmt ab Juli die ehemalige RTL-Sendung "Notruf" ins Programm. Das Format mit Hans Meister ist ab dem 4. Juli immer am Sonntagnachmittag zu sehen, zum Start geht’s mit einer Doppelfolge um 16:45 Uhr los. Passend dazu kramt man auch "Medicopter 117" wieder aus dem Archiv und zeigt zwei Ausgaben der Drama-Serie immer im Anschluss an "Notruf".

"Notruf" mit Hans Meiser lief zwischen 1992 und 2006 im Programm von RTL und war lange nicht wegzudenken vom Sonntagvorabend. In dem Format wurden echte Unglücke sowie die Rettungen aus Notsituationen gezeigt. Diese wurden mit den betroffenen Personen an den Handlungsorten nachgestellt. Außerdem wurde in der Sendung vor alltäglichen Gefahren gewarnt. Zur Moderation begab sich Meiser stets an verschiedene Orte, ein Studio gab es nicht.

Wegen des anhaltenden Erfolgs des Formats, entwickelte RTL Ende der 90er Jahre eine tägliche Version von "Notruf" - "Notruf täglich". Diese wurde nach wenigen Jahren eingestellt, "Notruf" selbst lief bis 2006 und wurde dann auch aufgrund gesunkener Quoten beendet.