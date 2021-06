"Ab ins Beet!", "Ab in die Ruine", "Claus und Detlef - Die Superchefs", "Detlef muss reisen", "Detlef baut ein Haus", "Detlef wird Rennfahrer", "Detlef & Panagiota spielen verrückt", "Hot oder Schrott", "Beat the Box" - und 2019 ging Vox gar so weit, aus dem angeblichen Versuch von Detlef Steves und seiner Frau Nicole, sich Zeit für sich zu nehmen, eine Dokusoap namens "Detlef & Nicole - 100 Tage wir" zu schnitzen. Zwar fielen die Quoten damals ziemlich mäßig aus, trotzdem steht nun die nächste Detlef-Dokusoap vor der Tür.

In "Detlef goes Schlager" versucht er nun, eine Karriere als Party-Sänger zu beginnen. An seiner Seite dabei: Der Event-Veranstalter und Künstler:innen-Manager Markus Krampe, dazu andere Party-Stars und einschlägige Sängerinnen und Sänger aus der Branche, die Detlef beim Karrierestart helfen sollen. Dessen ausgegebenes Langfrist-Ziel: Eine eigene Tour und Top-10-Hits. Einen Starttermin für das Format gibt es derzeit noch nicht, zu sehen sein soll es aber in der kommenden TV-Saison.