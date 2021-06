ProSieben hat unter dem Titel "o2 Music Roadtrip" ein neues Musik-Format angekündigt. Drei Folgen sind geplant und ab dem 24. Juni immer donnerstags ab 23:50 Uhr zu sehen. Der Sendeplatz ist beim genaueren Hinsehen vielleicht gar nicht so schlecht: Im Vorfeld laufen dann nämlich Ausgaben der Realityshow "Die Alm", danach zeigt ProSieben noch sein Magazin "Red". Erzielen beide Sendungen gute Quoten, könnte auch das neue Musik-Format davon profitieren.

In "o2 Music Roadtrip" verbringen zwei Musiker einen ganzen Tag lang gemeinsam in einem Tourbus. Dann geht es auf eine musikalische Reise durch das Leben der Künstler: Zusammen besuchen sie besondere Orte ihrer Karriere, sprechen über entscheidende Momente, ihre Zukunftspläne und geben persönliche Einblicke. Zum Auftakt nehmen Jan Delay und Kool Savas teil.

Es ist nicht das erste Musik-Format von ProSieben, in dem o2 im Titel vorkommt. 2020 zeigte man unter dem Namen "o2 Music Hall" schon einmal eine artverwandte Sendung. Moderatorin Alexandra Maurer traf darin in "außergewöhnlichen Locations" auf Künstler. Die Orte hatten dabei immer eine besondere Bedeutung für die Künstler. Dort geben die Sängerinnen und Sänger dann Einblicke in ihre Geschichte und Karriere. Weil das Format am späten Dienstagabend aber extrem schlechte Quoten holte, nahm ProSieben es nach vier Wochen aus dem Programm. Später ging es am Donnerstagabend zu Ende - dort waren die Quoten im "The Voice" und "Masked Singer"-Umfeld besser, aber in Summe ebenfalls enttäuschend. Beim "o2 Music Roadtrip" verzichtet ProSieben nun auf eine Moderatorin bzw. einen Moderator und lässt die KünstlerInnen selbst miteinander interagieren.