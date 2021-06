Marvin Compper wird neuer EM-Experte im ZDF-"Morgenmagazin", das hat der Sender nun angekündigt. Ab Montag, den 14. Juni, wird er zu Tagesbeginn Spiele und den Verlauf des Turniers analysieren. Seinen ersten Einsatz hat er damit einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Am 15. Juni muss diese gegen Weltmeister Frankreich ran. Zu sehen sein im ZDF wird Compper übrigens schon am kommenden Freitag, den 11. Februar. Dann wird man den neuen EM-Experten im "Mittagsmagazin" vorstellen.

Der neue ZDF-Experte war selbst lange Spieler in der Bundesliga und brachte es in der Nationalmannschaft auf einen Einsatz. In der Liga lief er für Gladbach, Hoffenheim und Leipzig auf. Darüber hinaus spielte er in Florenz und Glasgow. Seine letzte Station als Spieler war beim MSV Duisburg, wo er mittlerweile als Co-Trainer arbeitet. "Ich habe einen Riesenspaß daran, die EM-Spiele zu schauen. Und ich freue mich noch mehr darauf, sie dann auch im 'ZDF-Morgenmagazin' analysieren zu können", sagt Compper zu seinem neuen Job.

Und ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann sagt: "Marvin Compper erweitert unser Experten-Team, mit dem wir bei dieser Fußball-EM antreten: Ob Per Mertesacker, Christoph Kramer, Sandro Wagner, Peter Hyballa, Manuel Gräfe oder eben Marvin Compper – unsere Live-Berichterstattung bietet hohe Fachkompetenz in der Analyse der Spiele."