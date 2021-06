Am 8. Juli ab 22:15 Uhr können nun bei RTL auch all jene die erste echte Obduktion im Fernsehen sehen, die kein Abo von TVNow haben. Dort feierte "Die Obduktion - Echte Fälle mit Tsokos und Liefers" bereits Anfang des Jahres seine Premiere. Nach Angaben der Macher handelt es sich um die weltweit erste Obduktion von realen Todesfällen in einem solchen Format. Produziert wurde die Sendung von Spin TV.

"Für echte Obduktionen, wie sie uns hier erwarten, gibt es kein Drehbuch", sagt Rechtsmediziner Michael Tsokos. "Die Dokumentation begleitet meine Arbeit als Rechtsmediziner absolut authentisch. Deshalb bin ich froh, dass mit Jan Josef Liefers ein echter Fernseh-Profi dabei ist, der das, was wir herausfinden, auch für den Zuschauer übersetzen und quasi an Stelle des Zuschauers die richtigen Fragen stellen kann." Jan Josef Liefers ergänzt: "Es geht in dieser Dokumentation für mich nicht nur darum, die Arbeit eines Rechtsmediziners so zu zeigen, wie sie wirklich ist, sondern auch um einen Anstoß zu geben, noch einmal anders über den Tod nachzudenken. Zu zeigen: Da ist er, der Tod - so sieht er aus, so fühlt er sich an. Und vielleicht kann man ihn zumindest auf einer wissenschaftlichen Ebene verstehen. Das nimmt ihm ein wenig den Schrecken – jedenfalls für mich."

Bei TVNow erschien im Juni mittlerweile eine zweite Folge des Formats, zudem steht ein längerer "Director's Cut" des 90-minütigen Films zur Verfügung. Wie RTL am 8. Juli "Die Obduktion" ins Programm einbettet, ist unterdessen noch nicht bekannt: Der Sender kündigt hier um 20:15 Uhr ein "RTL Spezial" noch ohne speziellen Inhalt an.