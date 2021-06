Das ZDF hat für den Sommer eine ganze Reihe von Comedy-Inhalten in seine Mediathek gestellt und bietet in dem Zusammenhang auch fünf weiblichen Comedians eine Stand-Up-Bühne. Im Einzelnen handelt es sich um Lena Kupke, Idil Baydar, Helene Bockhurst, Parshad Esmaeili und Nicolette Fountaris, von denen ab sofort jeweils 30-minütige Auftritte zu sehen sind. Am heutigen Freitag meldete sich überdies Ingolf Lück als "Dr. Gag" in "Lunchtime Punchline" zurück. Jacky Feldmann, Christin Jugsch, Erika Ratcliffe, Nizar, Lukas Wandke und Osan Yaran müssen darin versuchen, ihn zum Lachen zu bringen.

Ebenfalls ab sofort online ist die zweite Staffel von "Heroes". In dem Format treffen junge Comedians auf ihre Idole. Passun bespricht darin mit Kaya Yanar, was es bedeutet als POC in Deutschland Comedian zu sein und über seine eigene Herkunft zu sprechen. Erika Ratcliffe und Heinz Strunks reden bei ihrem Treffen über ihre Erfahrungen und den Umgang mit psychischen Problemen. Nadiv Molcho trifft seinen weltbekannten Vater und Pantomime Künstler Samy Molcho, und geht der Frage nach, wieviel von seinem Privatleben man als Künstler auf der Bühne preisgeben darf. Nicolette Fountaris trifft Enissa Amani und reflektiert über Provokation und Grenzen von Humor, und welche Vorbildfunktion Comedians haben. Moritz Neumeier trifft seinen geistigen Bruder Kurt Krömer und fragt sich, wie politisch Comedians in der heutigen Zeit sein müssen und wie weit man hierbei gehen muss. Salim Samatou trifft Hazel Brugger und Thomas Spitzer und hinterfragt sein notorisches Lügen und verspürt zum ersten Mal den Drang, wahrhaftig zu sein. Höhepunkt jeder "Heroes"-Folge ist ein Stand-Up-Auftritt im traditionsreichen Berliner Renaissance-Theater.

Und Fabian Köster und Lutz van der Horst verwerten das "heute-show"-Archiv und präsentieren nochmal denkwürdige Momente und Interviews, Anfeindungen und Liebesbekundungen aus Reportagen aus mehr als 10 Jahren "heute-show". Für den 25. Juni ist mit beiden ein "heute-show Spezial" angekündigt, das um 22:30 Uhr auch linear im ZDF laufen wird. Zum Auftakt des letzten Sommers der Ära Merkel und nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie machen sich Lutz van der Horst und Fabian Köster darin ein Bild von der Lage der Nation und gehen der Frage nach, in welchen Bereichen Deutschland auf der Intensivstation liegt. Und am 16. Juli startet bekanntlich "Queens of Comedy", eine Sketch-Comedy u.a. mit Caroline Frier, Cordula Stratmann, Ina Paule Klink, Annette Frier, Diana Amft, Joyce Ilg und Maria Clara Groppler. Die Sendung läuft im klassischen TV ebenfalls auf dem Sendeplatz der "heute-show" zu sehen.