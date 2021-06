am 11.06.2021 - 13:06 Uhr

Godehard Wolpers bleibt auch weiterhin Co-Geschäftsführer von Brainpool an der Seite von Marcus Wolter. Als solcher verantwortet er seit 2017 den Geschäftsbereich Comedy and Artist Related Entertainment" und produzierte in dieser Position unter anderem die diversen Luke-Formate wie "Luke! Die Schule und ich", "Luke! Die Greatnightshow" und die Fangen-Show "Catch!".

Darüber hinaus realisierte er auch mit Künstlern wie Bülent Ceylan, Faisal Kawusi, Carolin Kebekus, Eckart von Hirschhausen, Olaf Schubert oder Martin Rütter verschiedene Formate. Seine Karriere begann Wolpers 1990 in der Redaktion von "Schmidteinander". Von 1995 - 1997 war er Producer bei der "Wochenshow", bevor er für zehn Jahre bei Sony Pictures tätig war. Dort produzierte und entwickelte er unter anderem Comedy-Formate wie "Ritas Welt", "Nikola" und "Was guckst Du?!".

Marcus Wolter, CEO Banijay Germany und GF Brainpool: "Godehard Wolpers steht für erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete Comedy. Er wird sich verstärkt um die Kreation von Neuentwicklungen in diesem Bereich kümmern. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."