Waren es in der ersten Staffel noch Elyas M’Barek, Palina Rojinski, Thomas Gottschalk, die Joko Winterscheidt die Show stehlen wollen, sind es in der neuen Staffel neben Zuschauer-Kandidatin bzw. -kandidat jetzt Bastian Pastewka, Shirin David und Teddy Teclebrhan. Das bestätigte Gastgeber Winterscheidt ("Achtung, Achtung - Das ist eine Durchsage") am Sonntagvormittag über seine Social Media-Kanäle.

Die neue Staffel startet bereits am 13. Juli und wird mit sechs Folgen etwas länger als die fünfteilige erste Staffel zu Jahresbeginn. "Es ist so wahnsinnig geworden alles, einschalten. Weitersagen. Ich raste jetzt schon mal aus", so Winterscheidt in seinen Postings zur Ankündigung. Die Sendung wird produziert von Florida Entertainment.

Die erste Staffel startete am 5. Januar mit aus dem Stand starken 14,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und erhielt positive Kritiken. Im Laufe der fünf Folgen steigerte sich das Format auf mehr als 20 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und bis zu 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt.