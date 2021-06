Bei der werktags im Nachmittagsprogramm des Ersten ausgestrahlten Daily "Rote Rosen" gibt es derzeit noch zwei Figuren, die seit Folge eins dabei sind. Das ist zum einen die von Brigitte Antonius gespielte Johanna Jansen, zum anderen Thomas Jansen, seit dem Jahr 2006 (mit kurzen Unterbrechungen) verkörpert von Gerry Hungbauer. Für den aus München stammenden Schauspieler ist aber demnächst Schluss. Gegenüber NDR1 verriet er nun, dass sein Vertrag nicht mehr verlängert wird. Ende August ist für ihn am Set demnach Schluss, was bedeutet, dass er in der kommenden 19. Staffel also keine Rolle mehr spielt.

Hungbauer erklärte, der Ausstieg sei nicht seine Entscheidung gewesen, aber eben eine, die man akzeptieren müsse. Ob es für Hungbauer und seinen Charakter Thomas Jansen die Möglichkeit einer Rückkehr gibt, stehe in den Sternen. Brigitte Antonius ist somit dann die einzige Schauspielerin, die schon in Folge eins dabei war. Sie ist mittlerweile 88 Jahre alt und hatte in den zurückliegenden Monaten teils am Set pausiert, was Vorsichtsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Coronapandemie geschuldet war.

Von der laufenden 18. Staffel der Serie stehen noch gut 40 Episoden im Nachmittagsprogramm des Ersten zur Ausstrahlung an. Markenzeichen von "Rote Rosen" ist schließlich, dass die großen Liebesgeschichten immer in genau 200 Kapiteln, also 200 Episoden, erzählt werden. Somit gibt es auch alle 200 Folgen einen größeren Wechsel im Cast. Welche Pläne die Produktionsfirma Studio Hamburg Serienwerft für die anstehende 19. Staffel hat, ist derweil noch nicht bekannt.

Während sich die linearen Zuschauerzahlen der Daily bei der Erstausstrahlung um 14:10 Uhr zuletzt bei rund 1,2 Millionen stabilisiert haben, sinken die Quoten im Gesamtmarkt. Die laufende Staffel erreicht derzeit rund 11,7 Prozent. Das ist ähnlich viel wie bei der Vorgängerstaffel, jedoch weniger als früher, als mehr als 14 Prozent Marktanteil die Regel waren.