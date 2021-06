Fast zwei Jahre lang werden sich die Fans geduldet haben müssen, wenn nun die zweite Staffel der AppleTV+-Serie "The Morning Show" erscheint. Runde eins war direkt zum Start des Streamingdienstes im Herbst 2019 an den Start gegangen, die zehn frischen Episoden starten nun am 17. September 2021, wie das Technologie-Unternehmen zum Wochenstart bekannt gab. An diesem Tag wird die erste neue Folge ihre Premiere feiern, gefolgt von wöchentlich einer neuen Episode immer freitags.

In den Hauptrollen sind Jennifer Aniston und Reese Witherspoon zu sehen, die auch als ausführende Produzentinnen fungieren. Die neue Staffel soll an die explosiven Ereignisse der ersten Staffel anknüpfen. Das Team der Morgensendung werde sich, wie es heißt, aus jenen Trümmern erheben, die Alex (Aniston) und Bradley (Witherspoon) hinterlassen haben. Der Sender UBA ist in der zweiten Staffel wie die ganze Welt im Wandel. Eine Welt, in der Identität alles ist und die Kluft zwischen dem, als was wir uns präsentieren und wer wir wirklich sind, entscheidend ist.

Neben Aniston und Witherspoon sind Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin und Marcia Gay Harden wieder mit dabei. Greta Lee als Wunderkind der Tech-Welt namens Stella Bak, Ruairi O'Connor als YouTuber Ty Fitzgerald und Hasan Minhaj als neues TV-Teammitglied Eric Nomani runden den Cast ebenso ab wie Emmy-Preisträgerin Holland Taylor als Cybil Richards, die neu im Vorstand des fiktiven Senders sitzt. Kerry Ehrin, auch Showrunnerin und ausführende Produzentin, hat die Serie für AppleTV+ entwickelt. Media Res ist das produzierende Studio.