Von "Tierärztin Dr. Mertens" und "Um Himmels Willen" hat sich Das Erste verabschiedet – und somit auch Platz geschaffen für neue Formate am Dienstag. Eines davon entsteht derzeit in Wien. Es handelt sich um eine Koproduktion von ORF und ARD namens "Tage, die es nicht gab" (Arbeitstitel). Besetzt ist die achtteilige neue Serie mit Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl in den Hauptrollen. Sie spielen vier miteinander befreundete Frauen. Ein Todesfall in ihrem Umfeld stellt die lange Freundschaft auf eine harte Probe. Es geht also um einen rätselhaften Selbstmord und zahlreiche Geheimnisse. In weiteren Rollen sind Sissy Höfferer, Andreas Lust, Richard Kavanian, Jutta Speidel, Wanja Mues, Stefan Pohl, Tobias Resch und Harald Krassnitzer zu sehen.

Das Drehbuch stammt von Mischa Zickler, der auch hinter dem ORF-Hit "Walking on Sunshine" steht: "Alle vier Frauen haben ihre ganz persönlichen Probleme in der Ehe, mit den Kindern, in der Arbeit und mit den eigenen Eltern; aber es scheint, als wären sie selbst und all ihr Probleme mit dem Direktor dieses Gymnasiums verknüpft. Als eine Kommissarin beginnt, ungeklärte Todesfälle aus der Vergangenheit neu aufzurollen, wird den vier Frauen der trügerische Mantel des Schweigens, der sie über Jahre wohlig gewärmt hat, mit einem Ruck weggerissen." Regie führen Anna-Katharina Maier und Mirjam Unger. Hergestellt wird die Serie von MR-Film, ein Sendetermin steht aber noch nicht fest.