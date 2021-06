Wenn irgendwo auf dieser Welt Positionen frei werden, spricht man gerne vom großen Stühlerücken. Selten passt dieses Bild besser als bei der Musikshow "The Voice of Germany", die im Herbst bei ProSieben und in Sat.1 in eine neue Folge startet. Nach Angaben der ausstrahlenden Sender werden Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Samu Haber in der kommenden Staffel nicht mehr als Coaches mit dabei sein. Alle vier würden, so hieß es zuletzt, eine "Pause" einlegen.

Nachfolger sind nun aber offenbar gefunden: Die Bild-Zeitung berichtet, dass alles klar ist mit Sarah Connor. Die Musikerin war zwischen 2010 und 2012 schon beim damaligen Vox-Format "X Factor" in der Jury. Neben Sarah Connor soll zudem Johannes Oerding auf einem der roten Stühle Platz nehmen. Oerding war zuletzt unter anderem in "Sing meinen Song" (Vox) zu sehen. 2019 war er dort normaler Teilnehmer, 2021 sogar Gastgeber.

Neben Connor und Oerding sollen zudem Nico Santos und Mark Forster die gesanglichen Leistungen der kommenden Kandidatinnen und Kandidaten bewerten. ProSieben hat sich zur genauen Besetzung der nächsten "The Voice of Germany"-Coaches geäußert. Fest steht nur, dass sowohl Sat.1 als auch ProSieben die neue Staffel für den Herbst eingeplant haben. 2020 lief vom Format eine Jubiläumsstaffel, nämlich die zehnte Runde, die im Schnitt auf knapp 2,7 Millionen Zuschauer ab drei Jahren war. Rückläufiger Marktanteile in der Zielgruppe zum Trotz waren die Shows mit durchschnittlich 14,6 Prozent ein Erfolg.