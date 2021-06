Im Mai dieses Jahres kamen die journalistischen Angebote von Axel Springer erstmals auf mehr als eine Million digitale Abonnenten, das hat der Verlag nun verraten. Zusammen erreichten die digitalen Inhalte der Marken "Bild", "Welt", "Insider", "Politico Europe", "Gründerszene" sowie der Marken der Ringier Axel Springer Media AG 1.006.800 Abonnements. Die Berechnung der Zahlen erfolgte auf auf Basis des gleitenden Monatsdurchschnitts im Mai.

Das mit Abstand größte Pay-Angebot im Digitalen ist "Bild Plus", alleine damit kommt Axel Springer auf 540.177 Abonnenten, die "Welt" erreicht zusätzlich 157.230 digitale Abonnenten. Laut Springer wuchsen alle Angebote im vergangenen Jahr mit zweistelligen Prozentzahlen, "Insider" und die Marken von Ringier Axel Springer Media AG lagen sogar im dreistelligen Bereich.

Bereits heute stammen nach Angaben des Verlags mehr als 50 Prozent der Umsätze im Bereich News Media aus dem Digitalgeschäft. Hier hat es in den zurückliegenden Jahren also einen Paradigmenwechsel gegeben. Jan Bayer, Vorstand News Media, sagt: "Mittlerweile wird ein Großteil unserer journalistischen Angebote digital konsumiert. Zudem sind Menschen mehr denn je bereit, für aufwendig recherchierte und exklusive Geschichten auch im Internet zu bezahlen. Das bestätigt uns in der Strategie, die wir schon früh verfolgt haben – und es ist die schönste Anerkennung unserer journalistischen Arbeit, die ich mir vorstellen kann. Wir werden weiter Geld und Zeit investieren, um unser bestehendes Paid-Content-Angebot auszubauen, unseren Nutzern die besten und spannendsten Geschichten zu bieten und auch in Zukunft unabhängigen Journalismus profitabel betreiben zu können. Außerdem werden noch in diesem Jahr weitere Marken mit Bezahlangeboten starten."