Nach dem Wechsel von Ralf Schmitz zu Sat.1 standen RTL und die Produktionsfirma UFA Show & Factual in den vergangenen Monaten vor der Herausforderung, einen neuen Moderator für die überaus erfolgreiche Datingshow "Take Me Out" finden zu müssen. Die Wahl fiel auf Jan Köppen, der mutmaßlich einen etwas anderen Stil in die Sendung einbringen wird als sein stets aufgedrehter Vorgänger.

Wie RTL bereits auf den Screenforce Days angekündigt hat, wird Köppen seinen Einstand noch im Sommer mit vier XXL-Ausgaben in der Primetime feiern. Und nun steht auch der genaue Sendetermin fest: Gezeigt wird "Take Me Out XXL" ab dem 13. Juli jeweils dienstags um 20:15 Uhr. Im Anschluss zeigt RTL um 22:15 Uhr "Die 50 größten Schlamassel der Welt". Insgesamt sind fünf Ausgaben der Rankingshow geplant.

Um Liebe geht es bei RTL allerdings nicht nur dienstags, sondern auch mittwochs, denn ab dem 14. Juli nimmt der Kölner Sender die nunmehr achte Staffel von "Die Bachelorette" ins Programm. Die von Warner Bros. produzierte Kuppelshow kehrt damit in den Sommer zurück, nachdem RTL das Format im vergangenen Jahr noch - Pandemie-bedingt - im Herbst ausstrahlte. Knapp zwei Millionen Zuschauer hatten zuletzt eingeschaltet.

Generell fällt auf, dass RTL offensichtlich gewillt ist, in der Lücke zwischen der Fußball-EM und den Olympischen Spielen die Dosis der Erstausstrahlung massiv zu erhöhen. Für den 12. Juli hat der Sender nämlich auch noch ein "Wer wird Millionär?"-Special mit dem Titel "Gemeinsam holen wir die Million" angekündigt, ohne jedoch bislang Details zum Inhalt zu nennen. Darüber hinaus werden Mitte Juli auch an zwei Abenden die "RTL-Sommerspiele" über die Bühne gehen (DWDL.de berichtete).