Deutschlandweit liegt die Corona-Inzidenz an diesem Freitag bei knapp über 10 - das nährt die Hoffnung vieler Fernsehschaffenden auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, die auch wieder voll besetzte Ränge in TV-Studios nach sich zieht. Tatsächlich haben erste Shows wie "Let's Dance" und der "Fernsehgarten" zuletzt wieder einige Zuschauer zugelassen. "Ich habe ein wenig geweint vor Glück, als wieder echte Menschen klatschten und tanzten und lachten und sich freuten", sagte Moderatorin Andrea Kiewel jetzt dem Online-Portal "Übermedien", das eine Umfrage gemacht, die offenbart, wie groß die Sehnsucht nach dem Publikum ist.

"Mir fällt nichts ein, was ich ohne Publikum genossen hätte, ehrlich. Mir fehlt sogar das Warm-Up", erklärte etwa ARD-Talker Frank Plasberg. "Ein Applaus am Anfang oder mitten in der Sendung kann für eine Diskussion wie eine Sauerstoff-Dusche sein. Ein Gast, der humorvoll und schnell eine Frage pariert, wird durch das Lachen des Publikums belohnt. All das fällt jetzt weg", sagt etwa ARD-Talker Frank Plasberg. "Die Sendung droht dadurch etwas steriler zu werden."

© NDR/Agentur Serviceplan/Sandra Ludewig/Morris Mac Matzen Ina Müller

Für Klaas Heufer-Umlauf geht's mit "Late Night Berlin" unterdessen erst im September weiter, doch zumindest jetzt würde er noch auf Publikum verzichten. "Das ist mir zu wacklig", räumt der Moderator ein. "Wir vom Fernsehen finanzieren uns ja auch nicht durch Ticketverkäufe wie 'Rock am Ring', zum Beispiel. Deshalb verstehe ich es nicht, dass manche Show jetzt in so einer Pioniermentalität unbedingt die erste sein möchte." Ohnehin wird es wohl nicht überall dort, wo es vor Corona Publikum gab, auch in Zukunft wieder Publikum geben. Markus Heidemanns, Produzent von "Markus Lanz", stellte bereits klar, dass Lanz auch in Zukunft nicht vor Zuschauern talken wird.

Polittalkerin Anne Will hat sich indes noch nicht entschieden, wie es weitergeht: "Ob wir irgendwann wieder Publikum im Studio haben werden?", fragt sie bei "Übermedien". "Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht."