am 18.06.2021 - 15:16 Uhr

Das ZDF verlängert seine Reportagereihe "37°" ins Netz - in Form eines YouTube-Kanals, der jetzt gestartet ist. Zusätzlich zu der TV-Sendung, die dienstags im ZDF zu sehen ist, wird in dem Kanal jeweils mittwochs und freitags ein neues Video veröffentlicht. Die Videos werden darüber hinaus auch in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereitgestellt. Protagonistinnen und Protagonisten, die bereits aus dem "37°"-Programm bekannt sind, erzählen darin, wie ihr Leben nach der TV-Ausstrahlung weitergegangen ist.

© ZDF/Jana Kay

Bereits 2019 hatte die das ZDF einen Instagram-Kanal rund um "37°" gestartet, dem inzwischen 150.000 Menschen folgen. Auf Facebook zählt die Reportagereihe mittlerweile rund 270.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Hier werden seit 2010 Themen gepostet, die in der Gesellschaft diskutiert werden.