Schon seit einiger Zeit erfahren die 1980er Jahre ein Revival - und auch Sky will nun auf diesen Retro-Zug aufspringen. Das Pay-TV-Unternehmen tut dies in Form eines Pop-up-Senders, der auf den Namen Sky Cinema Back to the 80's hören und am 12. Juli den Betrieb aufnehmen wird. Bis zum 20. Juli laufen dort mehr als 30 Film-Hits aus den 80er Jahren, wie Sky jetzt angekündigt hat.

Zum Programm zählen unter anderem "E.T. - der Außerirdische", "Big", die beiden "Ghostbusters"-Filme und die ersten "Beverly Hills Cop"-Erfolge. Aber auch "Splash", "Wall Street" sowie "Stirb langsam" werden auf dem Pop-up-Sender zu sehen sein. Darüber hinaus hat Sky angekündigt, die Filme auch auf Sky Q und seinem Streamingdienst Sky Ticket zum Abruf bereitzustellen.