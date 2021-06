Vermehrte Einsätze als Special in der Primetime hat der neue Sat.1-Chef Daniel Rosemann erst vor einigen Tagen für das Traditionsmagazin "akte" angekündigt – und noch im Juni wird es ein erstes Resultat geben. Am Mittwoch, 30. Juni, wird sich die Sendung in einem rund zweistündigen Special mit der Sommerurlaub-Thematik im Jahr 2021 befassen. Die Sendung startet um 20:15 Uhr. Um den Sommerurlaub 2021 würde es schließlich viele offene Fragen geben, erklärt Rosemann. "Die 'akte.'-Redaktion schickt deshalb kurzfristig Reporter in die beliebtesten Urlaubsregionen, um vor Ort zu recherchieren, wie man zur Zeit dort Urlaub machen kann." Solche Service-Reportagen wird das von ihm geführte Sat.1 in Zukunft häufiger in der Primetime zeigen, kündigte Rosemann an.

Zuletzt lief ein "akte Special" im März 2021 zur besten Sendezeit in Sat.1. Die damals nur rund 15 Minuten lange Sendung holte rund 1,14 Millionen Zuschauer insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 5,7 Prozent Marktanteil sehr ausbaufähig. Die regulären "akte"-Ausgaben, die im Frühjahr von Montag- auf Dienstagabend gewechselt sind und zu wechselnden Beginnzeiten am späteren Abend laufen, erreichten 2021 bis zu 9,9 Prozent bei den Werberelevanten, im Schnitt liegt die Sendung bei 6,2 Prozent.