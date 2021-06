Kabel Eins dreht ein klein wenig an seinem Nachmittagsprogramm. Am Mittwoch, 30. Juni wird Kabel Eins im Nachmittagsprogramm das Serienfinale von "The Mentalist" wiederholen. Es handelt sich dabei um die 13. Episode der siebten Staffel, die auf den deutschen Titel "Weiße Orchideen" hört. Ab Donnerstag, 1. Juli, nimmt dann eine andere in den USA einst bei CBS beheimatete US-Crime-Serie die Sendeplätze von "The Mentalist" ein. Fortan plant Kabel Eins von Montag bis Freitag um 13:05 und 14:00 Uhr mit Wiederholungen von "Hawaii Five-0".

Los geht es direkt mit einer Folge aus der dritten Staffel der Serie, in der Alex O'Loughlin den Hauptermittler Steve McGarrett verkörpert. Von der Neuauflage von "Hawaii Five-0" liefen zwischen 2010 und Frühjahr 2020 insgesamt zehn Staffeln im amerikanischen Fernsehen, alle Episoden wurden auch schon in Deutschland gesendet. Die Erstausstrahlungen der finalen Staffel zeigte Sat.1 im vergangenen Jahr.

"The Mentalist" rund um Hauptfigur Patrick Jane (gespielt von Simon Baker), war derweil eine recht sichere Bank, was die Quoten am Nachmittag von Kabel Eins angeht. Bis zu 12,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erreichten die alten Ausgaben im Jahr 2020, 10,7 Prozent waren der Top-Wert in diesem Jahr. Im Schnitt sorgte die Sendung bis dato für gute 6,3 Prozent Marktanteil.