In dem Format trifft Simonetti unter anderem auf Thomas Anders und erkundet mit Ingolf Lück die Anfänge des Musikfernsehens. Gemeinsam mit seiner Mutter macht er Aerobic und fährt in Rollschuhen über die Bahn des Musicals Starlight Express. In den Gespräch soll es darum gehen, weshalb die 80er das Lieblingsjahrzehnt so vieler Menschen sind. Für Simonetti sei das Jahrzehnt jedenfalls die "pure Inspiration", wie der Sender es nennt.

Wie andere Formate dieser Art, setzt auch "Legendär" auf die Kommentierung durch Promis. Diesmal sind Musiker Wolfgang Niedecken, die Schauspielerinnen Mimi Fiedler und Ann-Kathrin Kramer sowie Moderator Yared Dibaba mit dabei. Doch bei den 80ern soll es nicht bleiben: Nach Angaben des WDR sind bereits "weitere Folgen zu anderen legendären Jahrzehnten" in Planung.