Drei Monate ist es her, dass sich RTL von Dieter Bohlen trennte und einen Neuanfang bei "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent" ankündigte. Nun steht fest, wie dieser bei "DSDS" aussehen wird: Wie der Kölner Sender am Mittwoch bestätigte, wird Florian Silbereisen in der Jury der Castingshow sitzen - neben der Pop- und Countrysängerin Ilse DeLange und dem Musikproduzenten Toby Gad, der bereits Hits für John Legend oder Beyoncé schrieb und seit 20 Jahren in den USA lebt.

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Kai Sturm

Silbereisens Verpflichtung ist ein echter Coup, schließlich entwickelte sich der Entertainer in den vergangenen Jahren zum gefragten Star, der mittlerweile sogar zum "Traumschiff"-Kapitän avancierte. Schon 17 Jahren moderiert der 39-Jährigen zudem große Samstagabendshows im Ersten - und verwandelte die angestaubten Volksmusik-Sendungen zu mitreißenden Schlagerpartys, die inzwischen auch ein immer jüngeres Publikum ansprechen. Dass RTL nun auf die Dienste eines Schlager-Moderators setzt, sagt dennoch viel aus über die Veränderungen des Fernsehmarktes.

Gleichwohl gibt es Überschneidungen, immerhin sprang Silbereisen im vergangenen Jahr schon einmal kurzerhand bei "Deutschland sucht den Superstar" ein, als sich RTL von Xavier Naidoo trennte. Den späteren Sieger Ramon Roselly nahm Silbereisen daraufhin in seiner "Schlagerfamilie" auf und gewährte ihm in seinen ARD-Shows regelmäßig Sendezeit vor einem Millionen-Publikum.

"Florian Silbereisen steht für bunte Familienunterhaltung", lobt RTL-Chef Henning Tewes den Neuzugang im "FAZ"-Interview. "Er ist gegenwärtig der wohl größte deutsche Entertainer, und wir freuen uns enorm, ihn bei RTL zu haben." Generell frohlockt der Sender in seiner Mitteilung, die neue Jury sei "so vielfältig wie das neue RTL". Nun bleibt abzuwarten, ob sich auch das Publikum darauf einlassen wird. Von einstigen Quoten-Höhenflugen war "DSDS" zuletzt jedenfalls weit entfernt, was die Lust auf Experimente sicher erleichtern dürfte.

Unklar ist allerdings, wie die genauen Vertragsdetails aussehen, schließlich dürfte sich Florian Silbereisen am Samstagabend mit seinen Shows bei ARD und RTL nur ungern selbst Konkurrenz machen wollen.