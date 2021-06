Nach 2303 Ausgaben von "TV total" war Mitte Dezember 2015 Schluss mit Stefan Raabs ProSieben-Late-Night-Format. Möglicherweise könnte diese Sendung aber ein Comeback erleben. Darüber spekuliert zumindest der "Spiegel", der erfahren haben will, dass Stefan Raab an einer Wiederbelebung der Marke – unter strenger Geheimhaltung – schon seit dem zurückliegenden Jahr arbeitet. Der "Spiegel"-Bericht ist vage gehalten, teils im Konjunktiv geschrieben. So heißt es, die Neuauflage von "TV total" könnte schon im Herbst zu sehen sein, anfangs wieder nur einmal pro Woche. Also ganz so, wie direkt zu Beginn der "TV total"-Ära, als die damals von Raab moderierte Show ProSieben Traumquoten und -reichweiten bescherte. Teils schauten über drei Millionen Menschen am Abend zu.

Die Neuauflage will Raab laut dem "Spiegel" übrigens nicht selbst moderieren. Er arbeitet inzwischen vermehrt hinter der Kamera, setzte dort zuletzt Formate wie "FameMaker", "Free ESC", "Das Ding des Jahres" oder "Täglich frisch geröstet" ("TFG") um. "TFG" war eine Late-Night-Sendung für TVNow und RTL, die jedoch nicht über zwei Staffeln hinaus kam und inzwischen in den RTL-Plänen keine Rolle mehr spielt.



Als möglichen "TV total"-Moderator bringt der "Spiegel" nun Sebastian Pufpaff ins Gespräch. Dieser hatte in den zurückliegenden Monaten mit seinem Format "Noch nicht Schicht" die Kritiker begeistert. Weitere Folgen davon sind ebenfalls nicht mehr geplant. Ihm bleibt somit "Pufpaffs Happy Hour" (3sat). Weder Brainpool, noch RaabTV oder das Management von Pufpaff wollten sich zu den Informationen äußern, schreibt der "Spiegel". Unklar ist auch, wo eine mögliche "TV total"-Neuauflage zu sehen sein würde. ProSieben wollte die Meldung gegenüber dem Nachrichtenmagazin nicht bestätigen. "Auch wenn die Idee noch so verlockend klingt", so ein Sendersprecher.