Was klingt, wie ein echter Bundesliga-Kracher, ist in Wahrheit der Auftakt in die nächste Zweitliga-Saison: Wie am Freitag bekannt wurde, wird Sat.1 am Freitag, den 23. Juli die Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV live übertragen. Am 13. August überträgt der Sender dann außerdem den Bundesliga-Auftakt zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München im Free-TV.

Es ist eine hochkarätiges Bundesliga-Rückkehr der Marke "ran" - und entsprechend zufrieden zeigt sich der neue Senderchef Daniel Rosemann. "Mit einem Bundesliga-Klassiker kommt der Fußball zu Sat.1 zurück. Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga Schalke gegen den HSV ist die gebührend große Bühne für das Comeback von 'ran Sat.1 Bundesliga'. Drei Wochen später freuen wir uns auf das erste Pflichtspiel von Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer."

© Thomas Leidig Matthias Opdenhövel

Unterdessen wird die 2. Bundesliga in der kommenden Saison auch abseits der Auftakt-Übertragung wieder mehr Präsenz im Free-TV erhalten. Möglich macht das Sport1, das die Rechte an den neuen Samstagabendspielen erworben hat. Die traditionellen Montagabendspiele wird es dagegen ab der neuen Saison nicht mehr geben. Am ersten Spieltag dürfte die Wahl von Sport1 nach DWDL.de-Informationen auf das Spiel zwischen Werder Bremen und Hannover 96 hinauslaufen.