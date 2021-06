am 26.06.2021 - 16:06 Uhr

Seit vielen Jahren macht sich Julia Leischik nun schon für Sat.1 auf die Suche nach vermissten Menschen. Nun kümmert sich die Moderatorin aber auch um Tiere - und zwar in einer neuen Real-Life-Doku. Entsprechende Planungen hat der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt.

Das Format trägt den Arbeitstitel "Julia Leischik - Tiere machen glücklich" und handelt von Menschen, die zu ihren Tieren sehr außergewöhnliche Verbindungen haben. "Ein Tier kann ein treuer Begleiter sein, ein Helfer im Alltag oder sogar die Lösung für so manches menschliche Problem", sagt Leischik. "Eins macht ein Tier in jedem Fall: richtig glücklich. Ich freue mich auf meine neue Sendung in Sat.1."

Sat.1-Chef Daniel Rosemann: "Julia Leischik steht wie keine andere für positive Emotionen und Herzlichkeit. Sie bringt seit Jahren in Sat.1 feinfühlig Menschen zusammen, die sich verloren haben. In ihrer neuen Sendung zeigt sie, wie bereichernd Tiere für uns Menschen sein können." Die Dreharbeiten für die neue Sendung sollen im Sommer und Herbst stattfinden.

Zuvor gibt es erstmal ein Wiedersehen mit "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich". Die neuen Folgen der Vermissten-Suche laufen ab Sonntag, den 18. Juli im Vorabendprogramm und werden, ebenso wie das neue Tier-Format, von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions produziert.