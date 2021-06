am 28.06.2021 - 12:00 Uhr

Während das "heute-journal" aus Mainz kommt und die "Tagesthemen" in Hamburg produziert werden, will RTL sein neues Primetime-Nachrichtenmagazin mit Jan Hofer bekanntlich aus Berlin senden - und hofft somit auf einen Standortvorteil gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen. Der Startschuss soll am 16. August fallen, unter dem Namen "RTL Direkt", wie der Sender mittlerweile bestätigt hat. Bekannt ist nun auch, wer die Redaktion leiten wird: Die Wahl fiel auf den Chefkorrespondenten Lothar Keller.

Der 55-Jährgen ist seit 1996 in verschiedenen Funktionen für RTL tätig. Zunächst arbeitete er als Redakteur bei "RTL aktuell" sowie als Reporter. Seit 2000 ist Lothar Keller politischer Korrespondent im Berliner Haupstadtstudio. Von 2006 bis 2016 war Lothar Keller zudem für "RTL aktuell" als Moderator im Einsatz, seit 2017 gehört er zum Moderationsteam des "Nachtjournals".

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Gerhard Kohlenbach

Als Sendechefs sind zudem Waleska Niermann sowie Jan Liebold mit an Bord. Niermann kommt von Final Frame, wo sie als Redaktionsleiterin und Reporterin tätig war. Von 2012 bis 2018 war sie schon einmal im Berliner Haupstadtstudio als Chefin vom Dienst und Leiterin des VIP-Teams im Einsatz. Jan Liebold war bislang für den NDR und das Investigativ-Ressort von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" als Chef vom Dienst, Redakteur und Reporter tätig.