Bei Vox wird nachmittags ab 16 Uhr zwar weiterhin geheiratet, dennoch aber nimmt der Sender in Kürze seine "4 Hochzeiten und eine Traumreise" erst einmal aus dem Programm. Am Freitag, 9. Juli, wird die zunächst letzte Folge zu sehen sein. Beginnend am 12. Juli, einem Montag, gibt es um 16 Uhr dann "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen. Die Sendung bleibt weiterhin auch um 17 Uhr im Programm, sie bespielt ab dann also zwei Stunden.

"Zwischen Tüll und Tränen" begleitet Menschen bei der Suche nach dem perfekten Brautkleid. Überforderung bei angehenden Bräuten gehört somit ebenfalls zum Format wie Brautmodenausstatter, die stets einen kühlen Kopf bewahren. "Zwischen Tüll und Tränen" schlug sich quotentechnisch speziell in den zurückliegenden Wochen recht gut. Um 17 Uhr gezeigt, kam die Sendung auf Zielgruppen-Wochenschnitte zwischen 5,7 und 8,8 Prozent.

Mit diesen Werten konnte "4 Hochzeiten und eine Traumreise" nicht mithalten. Die 16-Uhr-Sendung erreichte Wochenschnitte zwischen 4,2 und 5,8 Prozent. Das restliche Vox-Programm am Nachmittag und Vorabend bleibt derweil unberührt, somit ergeben sich bei der "Shopping Queen" um 15 Uhr ebenso keine Änderungen wie auch bei "First Dates" und "Das perfekte Dinner" am Vorabend.