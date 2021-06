Thomas Kausch übergibt den Staffelstab an Susanne Stichler: Kausch, der rund zehn Jahre lang das NDR-Nachrichtenmagazin "NDR Info 21:45" moderiert hat, wird sich am 9. Juli von seinem Publikum verabschieden. "Was gibt es Spannenderes, als eine neue Sendung aufzubauen? Ich konnte von Anfang an dabei sein als Teil des kreativen, leidenschaftlichen Teams von 'NDR Info 21:45'. Jetzt ist die Sendung zehn Jahre alt geworden", sagt Kausch – dies sei ein guter Zeitpunkt, um noch einmal Neues zu erfahren. Welche neuen Aufgaben vor Kausch liegen, verriet er derweil nicht.

Die Nachfolge von Kausch beim NDR-Format übernimmt Susanne Stichler. Sie ist nachmittags im NDR in "NDR Info" zu sehen und führte seit 2012 auch durch "Panorama 3". Zudem präsentierte sie bundesweit unter anderem "Die Corona-Lage" im Ersten und die "Tagesschau" am Nachmittag. Im Radio ist sie in der "ARD Infonacht" zu hören.

"Susanne Stichler ist eine ausgezeichnete Journalistin und erfahrene Moderatorin. Wir freuen uns, zehn Jahre nach dem Start unseres erfolgreichen Nachrichtenmagazins um 21:45 Uhr mit ihr in die Zukunft zu gehen", sagte die Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen und stellvertretende NDR Intendantin Andrea Lütke. Gleichzeitig dankte sie Kausch, der der Sendung ein starkes Profil gegeben habe. Stichler selbst sagt: "Ich kenne Hannover und das Nachrichtenteam von NDR Info 21:45 Uhr aus zahlreichen Moderationsvertretungen. Nun freue ich mich, fest ins Team zu kommen. 'NDR Info 21:45' bietet nicht nur Nachrichten, sondern die Essenz des Tages mit Hintergründen und Einordnung." Neben Susanne Stichler wird wie bisher Julia-Niharika Sen die Sendung präsentieren.