Die deutsche Nationalmannschaft ist raus aus der Fußball-Europameisterschaft - nach einer Niederlage gegen England im legendären Wembley-Stadion war am Dienstagabend Schluss, auch für die Ära des Bundestrainers Joachim Löw. Der langjährige Bundestrainer stand daher auch im Mittelpunkt der Titelseiten mehrerer Tageszeitungen: "Jogi, alles aus!", titelte etwa "Bild" und Express schreibt "Bye-bye, Jogi". Die "FAZ" blickte unterdessen in "Die traurigen Augen von London".

Ganz anders ist die Lage freilich in den Großbritannien, wo am Tag nach dem Sieg gegen Deutschland mitunter Ungläubigkeit herrschte. Von einem gebrochenen Bann schrieb etwa die Gratis-Zeiung "Metro", die "Sun" sieht das Ende von "55 Jahren des Schmerzes", während der "Daily Star" titelte: "England DON'T los to Germany". In eine ähnliche Richtung ging auch der "Daily Express", der den Fans noch einmal versicherte: "Nein, es ist kein Traum".

Kein Fußball-Fieber hat unterdessen die deutsche "taz" erfasst, die auf ihrer Titelseite lieber groß über die Radwege-Situation in Deutschland berichtete. Ganz ohne die EM kam aber auch die "taz" nicht aus: Sie widmete sich auf dem Cover jedoch nicht der Niederlage der Nationalmannschaft, sondern einem letztlich wohl viel wichtigeren Thema: Dem Kniefall vor Beginn des Spiels.